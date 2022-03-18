Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

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Kastamonu´nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kar yağışı sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 RG 582 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, buzlanma sebebiyle yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla sürücülere uyarılarda bulundu.

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