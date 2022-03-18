Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü Kastamonu’da anma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü Kastamonu’da anma programı düzenlendi

İHA

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü Kastamonu’da anma programı düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren illerden bir tanesi olan Kastamonu’da, 18 Mart şehitleri Anma Günü'nde şehitler düzenlenen programla anıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kapsamında Kastamonu’da bir dizi program düzenlendi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törende, şehitler anıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okundu. Daha sonra Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, Çanakkale Zaferi ile ilgili günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yaptı. Programda lise öğrencileri tarafından şiirler, oratoryo gösterisi yapıldı ve koro halinde Çanakkale Türküleri seslendirildi. Programda öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nı canlandırdığı tiyatro gösterisi salondakileri duygulandırdı. Anma programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve davetliler katıldı.
Programda açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü, Gaziler , Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, “Vatan, insanın güven içinde yaşadığı hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yoludur. Vatan, inini, milletini, şeref ve izzetini korumak için şehadet şerbetini içenlerin emanetidir. Ecdadımız Allah’a olan imanı, vatana olan sevdaları, cesaret ve fedakarlıklarıyla üzerinde yaşadığımız bu toprakları canı pahasına korumuştur. Tarih boyunca düşman bu cennet vatana ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, ay yıldızlı al bayrak sonsuza dek dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiştir. Bu uğurda ana ve babalar evlatsız, yavrular babasız, eşler ersiz kalmış ancak bu güzel vatan alçaklığa uğratılmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde bu güzel millet inancından ve bağımsızlığından taviz vermemiş, zulme asla boyun eğmemiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hanönü'de şehitler anıldı
YEREL HABERLER Hanönü'de şehitler anıldı
Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oldu
Kastamonu’da 305 köyü ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 305 köyü ulaşıma kapandı
Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
YEREL HABERLER Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını ...
Şeker sorunu, coğrafi işaretli çekme helvanın tadını kaçırdı
YEREL HABERLER Şeker sorunu, coğrafi işaretli çekme helvanın tadını ...
Minik öğrencilerden duygulandıran Çanakkale Zaferi canlandırması
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden duygulandıran Çanakkale Zaferi ...
Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını anlattı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını ...
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor: 3 ilçede okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor: 3 ilçede ...
Kastamonu’nun 2 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kastamonu’nun 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Doğum gününde kaybolan kimliğini pasta keserek teslim ettiler
YEREL HABERLER Doğum gününde kaybolan kimliğini pasta keserek teslim ...
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Kastamonu Belediyesinden Neşet Ertaş’a 'vefa' gecesi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesinden Neşet Ertaş’a 'vefa' gecesi
Fındıkoğlu: “Stokçu bir il olmadık, olmayacağız da”
YEREL HABERLER Fındıkoğlu: “Stokçu bir il olmadık, olmayacağız da”
Kastamonu’da kadın çiftçilik eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da kadın çiftçilik eğitimi veriliyor
Kastamonu’da tarım masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da tarım masaya yatırıldı
Bu yıl Kastamonu’da çerezlik yerine yağlık ayçiçeği ekilecek Yağlık ayçiçeği ekimi için Kastamonu’dan teşvik talebi Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur: “Ekilmedik bir karış toprak kalmasın”
YEREL HABERLER Bu yıl Kastamonu’da çerezlik yerine yağlık ayçiçeği ...
Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete ...
Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele ...
Şiddetli karın ağrısı ile hastaneye gitti, karnından 3 kiloluk kist çıktı
YEREL HABERLER Şiddetli karın ağrısı ile hastaneye gitti, karnından ...
İş yerinde sobayı yakarken elbiseleri alev alan çocuğa yangın tüpüyle müdahale kamerada
YEREL HABERLER İş yerinde sobayı yakarken elbiseleri alev alan ...
Sobadan sıçrayan alevler hastanelik etti: O anlar kamerada Gencin üzerindeki alevleri söndürmek için birbirleriyle yarıştırlar
YEREL HABERLER Sobadan sıçrayan alevler hastanelik etti: O anlar ...
Kastamonu’da iki şehit ailesine ’Devlet Övünç Madalyası’ verildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki şehit ailesine ’Devlet Övünç ...
Su savaşçıları, Ilgaz eteklerinde dondurucu soğukla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Su savaşçıları, Ilgaz eteklerinde dondurucu soğukla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.