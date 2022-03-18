Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü Kastamonu’da anma programı düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren illerden bir tanesi olan Kastamonu’da, 18 Mart şehitleri Anma Günü'nde şehitler düzenlenen programla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kapsamında Kastamonu’da bir dizi program düzenlendi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törende, şehitler anıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okundu. Daha sonra Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, Çanakkale Zaferi ile ilgili günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yaptı. Programda lise öğrencileri tarafından şiirler, oratoryo gösterisi yapıldı ve koro halinde Çanakkale Türküleri seslendirildi. Programda öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nı canlandırdığı tiyatro gösterisi salondakileri duygulandırdı. Anma programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve davetliler katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü, Gaziler , Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, “Vatan, insanın güven içinde yaşadığı hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yoludur. Vatan, inini, milletini, şeref ve izzetini korumak için şehadet şerbetini içenlerin emanetidir. Ecdadımız Allah’a olan imanı, vatana olan sevdaları, cesaret ve fedakarlıklarıyla üzerinde yaşadığımız bu toprakları canı pahasına korumuştur. Tarih boyunca düşman bu cennet vatana ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, ay yıldızlı al bayrak sonsuza dek dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiştir. Bu uğurda ana ve babalar evlatsız, yavrular babasız, eşler ersiz kalmış ancak bu güzel vatan alçaklığa uğratılmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde bu güzel millet inancından ve bağımsızlığından taviz vermemiş, zulme asla boyun eğmemiştir” dedi.

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