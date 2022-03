Olumsuz hava koşulları sebebiyle zafer yürüyüşü iptal edildi

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda iptal edildi. Mehteran gösterisinin ardından programın yürüyüş bölümü iptal edildi.



İlki 1915 yılında yapılan ve 2013 yılından bu tarafa her yıl geleneksel hale getirilerek gerçekleştirilen ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kesildi. Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Atabeygazi Mehteran Derneği'nin destekleri ile Türkiye KamuSen ile bağlı sendika şubelerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11.si yapılan ‘Çanakkale Zafer Yürüyüşü’ sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı. Şehitler için okunan Kur’anı Kerim’in ardından dua edildi. Ardından Atabeygazi Mehteran Derneği tarafından gösteri yapıldı.



Mehter eşliğinde söylenen marşların ardından konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Birazcık empati yaptım, vatan nasıl vatan oldu. Her platformda Şerife Bacı'dan konuşuyoruz. Hemen arkamda, işte cephanenin üzerine evladının üzerindeki battaniyeyi seren ve donarak şehit olan Şerife Bacı'dan... Biz şurada 45 dakikalık programda buz kestik. Onun için, bugünü ayrıca hatırlamakta büyük fayda var. Mart, martlığını gösterdi ve büyük bir soğukla böyle bir programı yapmak durumunda kaldık. Bu kadarcık soğuğa bile zor dayanamadık. Vatan, gerçekten kolay vatan olmadı. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet diliyorum”



Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Nedim Afacan ise, “Bizler, Türkiye KamuSen mensupları olarak memurlarımızın özlük haklarını aramak noktasında sendikacılığın kutup yıldızı haline geldik. Türkiye KamuSen olarak sendikal faaliyetlerimizin yanında bu memleketin geçmişine sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinç içerisinde faaliyetlerimize sadece sendikal alanda değil, sosyal ve kültürel alanda da devam ediyoruz” dedi. Afacan, şunları kaydetti: “İşte bunlardan biri de ilkini Kastamonu halkının 1915 yılında düzenlediği Çanakkale Zafer Yürüyüşü'dür. Bugünkü yürüyüşümüzün amacı, Çanakkale'de zaferi, yedi düvele karşı Türk milletinin olduğunu halka duyuran 1915'teki yürüyüşün anısını yaşatmak ve o günkü mutluluğu zafer coşkusunu yaşayarak bu duyguyu gelecek kuşaklara aktarmaktır. 1915'ten sonra ikincisini 2013 yılında düzenlediğimiz Çanakkale Zafer Yürüyüşü'nün bu yıl, 11'ncisini düzenliyoruz. Çanakkale'de en çok şehit veren illerden biri olan Kastamonu için bu zafer ayrı bir anlam ifade eder. Çanakkale Türküsü, Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir türküdür. Türkünün ait olduğu yer Kastamonu'dur. Muzaffer Sarıözen'e ait notaların kaydı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu yapmıştır. Bu millete hizmet eden, bu vatana sahip çıkan her Türk evladına, ülkemize hizmet eden tüm siyasi partilere, genel başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yürüyüşte Anafartalar kahramanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçemeyiz. İçinde bulunacağımız şartlar ve imkanlar ne kadar zor olsa da; bu ülkenin geleceği için Atatürk, ‘Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ diyor”



Konuşmaların ardından hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'ndan Kastamonu Kalesi'ne kadar yapılacak olan yürüyüş bölümü iptal edildi. Bunun üzerine meydanda toplanan kalabalık dağıldı.

