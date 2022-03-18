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Başkan Vidinlioğlu’ndan Kastamonu halkına Çanakkale gezisi sözü Ilgaz Dağı Milli Parkı, bu sefer gazileri ve şehit ailelerini ağırladı

İHA

Başkan Vidinlioğlu’ndan Kastamonu halkına Çanakkale gezisi sözü Ilgaz Dağı Milli Parkı, bu sefer gazileri ve şehit ailelerini ağırladı

– 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde gaziler ve şehit aileleri, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Kastamonu Valiliğinin misafiri oldu. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gaziler ve şehit aileleri başta Kastamonu halkına Çanakkale’ye gezi sözü verdi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında gaziler ve şehit aileleri, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Kastamonu Valiliğinin misafiri oldu. Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi’nde yemekte bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri ardından telesiyeje bindi. Gaziler ve şehit aileleri, organizasyon için teşekkür etti.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, “Tüm yurdumuzda olduğu gibi Kastamonu’da da şehitlerimize ve gazilerimize yakışır şekilde biz de bir takım etkinlikleri yaparak kendilerine olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmeye çalıştık. Baş tacısınız. Sizler Şerife Bacıların torunlarısınız, sizler Osmanlıyı 500 sene Osmanlıya sancak merkezi yapmış bir neslin torunlarısınız. Yine sizler Çanakkale’de bundan 107 sene öncesinde olduğu gibi yurdun dört bir noktasında vatanın birliği bütünlüğü noktasında en çok şehit veren bir neslin torunlarısınız. Siz Kastamonu’sunuz. Dolayısıyla sizler bu noktada en ön safta her daim koşturmuş insanlarsınız. Geçmişinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Gaziler ve şehit aileleriyle öğrencilere ve Kastamonu halkına Çanakkale’yi gezdireceğiz”
Başka gazi ve şehit aileleri olmak üzere Kastamonu halkına Çanakkale gezisi sözü veren Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu ise, “Çanakkale bir neslin tamamıyla kendini feda ettiği Anadolu’yu vatan yapmak için cephede can verdiği çok önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Belki de Türk tarihinde en önemli savaşlardan biridir. Henüz daha lise öğrencisi bizi yok yazma hocam biz cepheye gidiyoruz diyen kahraman bir neslin mirası üzerinde oturuyoruz. Onun için bunu hepimizin iliklerine kadar hissetmesi lazım. Özellikle Kastamonu hiç işgal görmemesine rağmen Kastamonu ‘Şehitler Diyarı’ olarak anılır. Kastamonu ‘Evliyalar Şehri’ diye anılır. Kastamonu ‘Huzurun Şehri’ diye anılır. Kastamonu olmasaydı Milli Mücadele olmazdı. Biz de her halükarda ilin mülki amirleri olarak her sıkıntınızda yanınızdayız. Kapımız her daim sizlere açık, sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız. Sizin elinize diken batsa benim elime çuvaldız batar. Pandemiden dolayı bunu yapamamıştık ama inşallah havalar güzelleştikten sonra bahardan sonra şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi Çanakkale’ye götürme sözü veriyorum. Bunu özellikle okul çağındaki öğrencilerimizle yapacağız. Bunu en kısa sürede yapacağız ve Çanakkale’yi hepinizin iliklerine kadar hissetmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

“Kastamonu demek ülke zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanı demektir”
Ülkenin zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanının adına Kastamonu denildiğini söyleyen Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da, “İstiklal ve istikbalimiz için Çanakkale’de destan yazan kahramanları saygıyla minnetle şükranla anıyoruz. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, vatan için şehadete yürüyen kahramanlara layık olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapma yolunda çalışıyoruz. Bundan 107 yıl önce nasıl birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde Çanakkale Zaferi’ni kazandıysak, bugün de aynı şekilde Kastamonu’da birlik, beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz. Çanakkale’de en çok şehit veren illerimizden bir tanesi Kastamonu’dur. . Kastamonu demek ülke zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanı demektir. Kastamonu demek vatan sevdası demektir. Kastamonu demek vatan için elinden gelenin en iyisini yapmak demektir. Kastamonu demek, Türkiye demektir. Çanakkale Zaferinin 107’nci yıl dönümünü en içten dileklerimle tekrar kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.
Yemeğin ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, ahirete intikal etmiş gaziler ve şehitler için dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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