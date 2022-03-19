“Hayata Renk Verelim” projesinde 270 öğrenciye eğitim verildi

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “Hayata Renk Verelim” projesi kapsamında 270 öğrenciye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kronospan Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş. koordinesinde gerçekleştirilen “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesi faaliyetleri kapsamında “BilgilendirmeBilinçlendirme” etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Şehit Uğur Yıldız İlkokulunda eğitim görmekte olan öğrencilere “Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı, Polislik Meslek Tanıtımı, Çevre, Doğa ve Hayvan Sevgisi ve Temel Trafik Bilgileri” gibi konularda sunumlar yapıldı. Emniyet kemeri eğitimini destekleyici simülasyon kullanılarak hazırlanan trafik videoları öğrencilere izlettirilerek emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin eşi Aliye Denizci’nin de katıldığı etkinlikler sonrasında 270 öğrenciye okuma seti, boyama kitabı, kalem seti, minik polis kimlik kartı, not defteri, etiket gibi kırtasiye malzemesi ve ahşap oyun setleri hediye edildi.

Eğitimlerin il merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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