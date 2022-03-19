Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle İneboluSeydiler karayolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sahil bölgesinde olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Seydilerİnebolu karayolu ise ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Yolda güvenlik alan jandarma ve polis ekipleri, kışlık lastikleri olmayan araçlar ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. SeydilerAğlı karayolunda da yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları, belediye ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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