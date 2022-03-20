Hamsi bitti, tezgahları istavrit ve mezgit süsledi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hamsinin tükenmesiyle balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi tükenirken istavrit ve mezgit yerini almaya başladı. Balıkçı tezgahlarında mezgit 30 TL, iri mezgit 40 TL, istavrit 25 TL, barbunya 25 TL’ye satışa sunuluyor. Balıkçılar, hava koşulları sebebiyle de birçok balıkçının açılmadığını ve Karadeniz'de avlanmanın olmadığını söyleyerek, mezgit ve istavritin satıldığını ifade etti.

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