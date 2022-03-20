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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’nun 9 ilçesinde eğitime kar engeli

İHA

Kastamonu’nun 9 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı.
Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.

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