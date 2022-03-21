Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede yoğun mesai

Kastamonu'da etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Küre ilçesinde hayatın normale dönmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle 459 köye ulaşım sağlanamıyor. Küre ilçesinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışının durmasının ardından, ekipler ilçesinde hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Küre Belediyesine bağlı ekipler, 24 saat boyunca ilçede bulunan mahalle ve sokakları kar kürüme aracı, kepçe ve iş makineleri ile temizliyor. Temizlenen karlar kepçeler ile kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.