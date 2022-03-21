Kastamonu'da çiçek açan ağaçlar görenleri şaşırttı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışına rağmen çiçek açan ağaçlar görenleri şaşırttı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışına aldırış etmeyen ağaçlar çiçek açtı. Kar yağışının ardından güneşli havaya aldanan ağaçlar etken çiçek açtı. Ağaçları gören vatandaşlar ise cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

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