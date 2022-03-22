Yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişiyor 1 ilçede 10 günde 20 hasta kurtardılar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 10 günde 20 hasta kar sebebiyle yolları kapanan köylerde kurtarılarak hastanelere ulaştırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yolları ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, paletli kar aracı ile kurtarılarak hastaneye ulaştırılıyor. 11 Mart tarihi itibari ile etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda hasta, köylerde mahsur kaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli kar araçları ile hastaları kurtararak hastanelere ulaştırılıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, İnebolu ilçesine yolları kapanan köylerde 10 günde 20 hasta kurtarıldı.



“Ekiplerimiz geceleri geç saatlere kadar sahada çalışıyorlar”

Kurtarma çalışmaları ile ilgili konuşan İnebolu İlçe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, “Cumartesi günü itibariyle çok ciddi bir kar yağışı aldı bölgemizi aldı. Özellikle Kastamonu’nun kıyı kesimlerine yakın Küre, İnebolu, Doğanyurt, İnebolu köylerimiz yaklaşık 1 metre yer daha fazla yer yer daha az kar aldı. Cumartesi gününden sonra hemen yol açma çalışmalarına başladık. Cumartesi günü de acil durum olan köylerimize müdahale ettik. Bizim AFAD’ın UMKE ekipleri İnebolu Sağlık ekipleri kendi sağlık teşkilatlarımıza bağlı paletli ambulanslarımız var. Paletli ambulansımız ile bütün acil vakalara paletli araçlarımızla ihtiyaç dâhilinde müdahale ettik. Bütün ekiplerimiz insanüstü bir mücadele gösteriyor. Ekiplerimiz gecelere kadar sahada çalışıyorlar. Amacımız hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemektir” dedi.

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