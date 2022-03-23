İnebolu'da okul servisleri denetlendi

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Kastamonu'da İnebolu ilçesinde okul servisleri tek tek denetlendi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Denetimde öğrenci servislerinin sürücülerinin evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, kış lastiği, emniyet kemeri gibi güvenlik önlemleri kontrol edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Denetimlere Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Göktaş da katıldı.

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