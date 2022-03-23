Kastamonu Belediye Başkanı Vindinlioğlu'dan silahlı saldırı açıklaması: “Silahlı saldırının hedefinde ben vardım, şahsı güvenlik görevlisi durdurdu” “Sosyal medya hesaplarında ‘geldik geliyoruz’ ifadeleri var, bu yüzden bu basit bir olay değil”

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu Belediye Başkanlığı çalışanı tarafından Kastamonu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, olayın hedefinde kendisinin olduğunu belirterek, “Burası Kastamonu Belediye Başkanlığı, MHP tarafından yönetilen bir belediyede bundan sonrasında da herkes hesabını buna göre yapsın. Olay basit sıradan bir baskın gibi durmuyor sonuçları ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz” dedi.



Kastamonu Belediyesi çalışanı M.T., 17 Mart’ta Kastamonu Belediye Başkanlığı binasına gelerek elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. M.T., kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini de bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaşanan olayın ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, açıklamalarda bulundu. MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, MHP İl Başkanı Emin Çınar, Merkez İlçe Başkanı Ayhan Özmen, Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Haluk Yakar ve Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Vidinlioğlu, yaşanan saldırının sıradan bir olay olmadığını söyledi.



Yaşanan olayı anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Ben belediyeye gelmeyecektim, direkt mevlit programına geçecektim. Abdest tazelemek için belediyeye geldim. O sırada Başkan Yardımcımız Hamdi Bey geldi, birer çay içtik. Ben arka tarafa abdest almak için geçtim. O sırada bir takım şeyler gelişmiş. Önce bu arkadaşımız Veteriner İşleri Müdür Vekilimizin odasına gelmiş, bir süre orada kalmış ağıza alınmayacak küfürler etmiş. Sonrasında Özel Kalem Müdürlüğüne gelmiş. Ben o sırada arkada olduğum için çiftli kapı var ve ses geçirmiyor, o sebeple duymadım. Duysaydım o anda müdahale ederdim. Kaldı ki makamlar da gelip geçici, bir personelimizin bizimle görüşmek istemesi çok doğal bir şey. Elbette ki herkesle görüşme ve problemlerini çözme derdindeyiz. Fakat, bu şekildeki birisiyle özel kalemim benimle görüştürmezdi ki zaten öyle olmuş. Orada da bir takım ifadeler küfürler, sonrasında aşağı indirilmiş ve yine küfürlere devam etmiş. Akabinde Başkan Yardımcım Mehmet Yurt hocam, bu arkadaşı evine kadar bırakmış, hem de bir başına. ‘Akıllı ol evlat evden de sakın çıkma’ diye tembihlemesine rağmen bu arkadaşımız, yaklaşık 15 dakika sonra tekrar belediyeye geldi. Biz de çıkmak üzereydik akabinde de silah sesleri patlak verdi. Tabi bunun savunulacak bir tarafı yok. Daha ötesinde de orada çöpten alındı kutusu verildi. Kullandığı madde ne maddesidir bilmiyoruz onlar açığa çıkacaktır. Bir de bu saldırıya karşı koyan personellerimiz var onlara minnettarım. Çok daha büyük şeyler olabilirdi. Olayın berat gecesinde olması da manidar. Bu saldırının ne izah edilebilir ne de kabul edilebilir bir tarafı var” dedi.



“Sosyal medya hesaplarında ‘geldik geliyoruz’ ifadeleri var”

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren belediye personeli M.T. ile ilgili de konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Bu personelimiz, 7 Eylül 2017 tarihinde Kastamonu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde göreve başlamış. 21 Haziran 2018 tarihi itibariyle Fen İşleri Müdürlüğü’nden Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirilmiş. 19 Nisan 2019 tarihinde de Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden, Fen İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirilmiş. 6 Aralık 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, alkol ve uyuşturucu madde kullanmaktan mütevellit ehliyetine el konulmuştur. 14 Mart 2022 tarihinde de birkaç fotoğraf paylaşımı var. Bu olaydan önce bu arkadaşımız Fen İşleri’nde görevli olmasına rağmen eski Veteriner İşleri Müdürümüz hanımefendinin yanına sürekli olarak geliyor. Beraber de paylaştıkları birkaç gün önceden paylaştıkları fotoğraflar var. Üzerinde de ‘Sayın müdürüm su akar yolunu bulur ama biz okyanus olarak yanındayız’ artık ne demekse? ‘Geldik geliyoruz’ ifadeleri var. Kim nereye geliyorsa kimi adına geliyorsa bilmiyorum. Defaten uyarılmasına rağmen mesai saatleri içinde çalıştığı yeri terk ederek gitmesinden dolayı ilgili müdürümüz kendisini uyarmış ama çok da söz geçmemiş” diye konuştu.



“Bundan siyaset dizayn etmeyi düşünenler varsa aldanırlar”

Yaşanan olayı kullanarak siyaset yapmak isteyenlere taviz vermeyeceklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Olmasaydı iyiydi ama oldu. Bundan sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi davranmamız mevzu bahis olamaz. Bir defa bizler inanan insanlarız. Doğduğumuz güne nasıl inanıyorsak bir gün ebedi aleme gideceğimize de inanıyoruz. Allah’ın verdiği canı da onun izni hükmü olmadan kimse alamaz. Dolayısıyla bu tarz şeyler vız gelir tırıs gider. Bundan siyasi gelecek devşirmek isteyenler, bundan siyaset dizayn etmeyi düşünenler varsa aldanırlar. Kaldı ki bunun yolu da bu değildir. Bizim ne şekilde Belediye Başkanı olduğumuz bellidir. Böyle niyeti olanla için de izleyecekleri yol bellidir. Bundan ne zerre çekinirim ne de beni yolumdan alıkoyabilir. Biz Kastamonu’ya hizmet etmeye devam ederiz” şeklinde kullandı.



“Bundan sonrasında da herkes hesabını buna göre yapsın”

Herkesin hesabını doğru yapması çağrısında bulunan Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

“Belediye bir kamu kuruluşudur. Kanunlara tabidir, kuralları vardır. İçişleri bakanlığının ve belediye kanunun da bu tarz konularda hükmü bellidir. İçeri gireceksiniz, masanın altında yatana silah doğrultup atacaksınız. Bu noktada adaleti yönlendirmemek adına da konuşmadım. Hele bir ne olacağı belli olsun diye ama kanunlar çerçevesinde yapılacak olan da yapılacaktır. Burası Kastamonu Belediye Başkanlığı, MHP tarafından yönetilen bir belediyede bundan sonrasında da herkes hesabını buna göre yapsın. Bir MHP’li belediyeye içeri gireceksiniz, silah doğrultacaksınız ve hiçbir şey olmamış gibi de hayatının devam edeceğini sanıyorsanız aldanırsınız. Bu işin gelecek günlerde altından neler çıkar bilmiyorum. Bildiğim şeyler var ama bildiğim şeyleri bugün itibariyle paylaşamam çünkü netleşmesi lazım. Olay basit sıradan bir baskını gibi durmuyor sonuçları ilerleyen süreçte birlikte öreceğiz. Umarım ve dilerim bu son olur. Çünkü huzurun başkenti dediğimiz Kastamonu gibi bir şehre ne de evliyalar şehitler diyarı olan bir şehre, maneviyatı bu kadar yüksek olan bir şehre hele hele böyle mübarek bir gecede olan bu kadar menfur olaylar hiç. Yakışmıyor. Umarım ve dilerim son olur.”

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