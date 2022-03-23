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'Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapacağız”

İHA

'Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapacağız”

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor' teması ile Kastamonu Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor teması ile Kastamonu Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde resim, şiir ve mektup yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Kastamonu Belediyesi Muzaffer Berber Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Milli Eğitimi Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz, Resul Köprülü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Kastamonu Belediyesi tarafından birincilere tablet, ikincilere eğitim seti, üçüncülere ise sinema bileti hediye edildi. Ayrıca dereceye giren eser sahibi öğrenciler ve bir velisinin Çanakkale’ye götürüleceği açıklandı.
Ödül töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Çanakkale’yi en iyi Şerife Bacı’nın torunları anlatır dedik, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak böyle bir etkinlik düzenleme kararı verdik. Görüyorum ki doğru bir karar vermişiz. Göz bebeğimiz, geleceğimiz, öğrencilerimiz bizleri yanıltmayarak Şehit Şerife Bacımıza, Halime Çavuşumuza, Rahime Kaptan’a, Hafız Selman İzbeli’ye, işgal görmeyip de en çok şehit veren, beylerbeyliği yapmış, Selçuklu’nun iki uç beyliğinden biri olan bu mukaddes, tarihi şanlı, şerefli ilimiz Kastamonu’muza layık olduklarını göstermişlerdir” dedi.
Konuşmasında şehitleri anan Başkan Vidinlioğlu, “Türk halkı hiç esir olmamıştır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ dizelerinde dediği hürriyeti istikbal bizim olmazsa olmazımızdır. Özellikle milletlerin kader anlarında mutlaka kahramanlar çıkar. Çanakkale unutulmaz, unutturulamaz gençler, bu ülkenin, vatanın kıymetini iyi bilelim” diye konuştu.
Başkan Vidinlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk muhtarlık seçimi, ilk kadın mitingi gibi ilkleri bizim kadınlarımız, analarımız gerçekleştirdi. İlim, irfan erbabı kadınlar saraya hep Kastamonu’dan giderdi. Kastamonulu hemşehrilerimin bu farkındalıklarını bilip sahip çıkması son derece önemli. Konu eğitim olunca yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli hocamız İsmail Dönmez’i de anmadan geçemeyeceğim. Çok güzel bir sözü vardı, 'En büyük kabadayılık efendiliktir.' Siz değerli öğrencilerimizin de bu söze riayet etmenizi, hayat felsefeniz olmasını ümit ediyorum. Sözlerime son vermeden önce Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak için bizler de üzerimize düşen tüm gayreti göstereceğiz. Evlatlarımıza ve ailelerine bu anlamlı etkinliğe gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, bu tür etkinliklerin tekrarında Kastamonu Belediyesi olarak öncü olacağımızı belirtmek isterim.”
Kastamonu Belediyesi’ne böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Öğrencilerimiz görüyorum ki önemli eserler çıkartmışlar, bu sebepten dolayı öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimize hatırlatmakta fayda var, bugünün anlamını da özetler nitelikte olduğunu düşünüyorum. İlimizin ve Anadolu’muzun ilk açılan lisesi Abdurrahmanpaşa Çanakkale harbinde 36 şehit verdi. Bunların 30’u öğrenci, 6’sı personel. Bildiğiniz üzere Deftardarlık ardından Rektörlük binası olarak hizmet veren Abdurrahmanpaşa Lisesi tarihi binasını Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleriye bünyemize aldık. Şimdi orayı sıralarında öğrencilerimizin isimlerinin bulunduğu müze yapıyoruz. Ben tekrardan bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen belediyemizi, yarışmaya katılan öğrencilerimizi ve onlara desteğini esirgemeyen ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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