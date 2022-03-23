Eriyen kar heyelana sebep oldu

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Kastamonu'da kar sularının heyelana yol açması sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İneboluAbana karayolunda yer yer çökme ve heyelanlar meydana geldi. İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması sebebiyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı. Yola kadar inen toprak ve ağaçlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu. İş makinesi yardımıyla yola kayan toprak ve ağaçlar temizlendi.

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