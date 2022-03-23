6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü Sıcak havanın tadını park ve meydanlarda çıkardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü Sıcak havanın tadını park ve meydanlarda çıkardılar

İHA

6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü Sıcak havanın tadını park ve meydanlarda çıkardılar

Kastamonu’da 6 aydır süren soğuklar ve kar yağışının ardından havaların ısınmasını fırsat bulan vatandaşlar, güneşin tadını çıkarmak için sokaklara akın etti.
Kastamonu’da mevsim normallerinin altındaki soğuk hava, 6 ay sonra yerini bahar havasına bıraktı. Geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının 7 dereceye çıktığı Kastamonu’da, vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için sokaklara akın etti. Kentte bulunan parklarda ve Nasrullah Meydanı’nda gezintiye çıkan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Meydanda bulunan güvercinlere yem verip sohbet eden vatandaşlar, kış boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve yazın gelmesini beklediklerini söyledi.

“50 yaşındayım, Kastamonu’da bu kadar kar hiç yağmadı"
Çiftçilik yaptığını söyleyen Hüseyin Mıhçı isimli vatandaş, “Çiftçiyiz, sıcaklarla beraber çiftçilik yapacağız. Yulaf, arpa ekeceğiz ve hayvanları otlatmaya çıkaracağız. Kış bu sene çok uzun sürdü, çok kar yağdı. 50 yaşındayım, Kastamonu’da bu kadar kar hiç yağmadı. Kar yağdı, inşallah bol sulu olur. Kastamonu ısındı, karlar eridi ve bugün hava çok iyi” dedi.

“Geçen sene kuraktı, bu sene daha bereketli olacak”
Kastamonu’da esnaflık yapan İhsan Sert ise geçen yıl kuraklığın yaşandığını ve etkili olan yağışların faydalı olacağını belirterek, “Elimizden geldiğince Kastamonu turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok kuraklık olmuştu, kar ve soğuktan çok da şikâyetçi olmamak lazım, kar demek bereket demektir. Barajlarımızın doluluk oranları yükseldi. Bu sene benim beklentim bereketli, bir yıl olacak diye düşünüyorum. Turizm açısından da inşallah bereketli bir hava oluşursa bir hareketlilik bekliyoruz. Bu sene kısmen koronavirüs azalmaya başladı, millette de bir rahatlama meydana geleceğinden dolayı bir hareketlilik bekliyoruz. Kastamonu bir Osmanlı şehri, Üsküdar’a kadar başkentlik yapmış bir şehir. Hem dini turizm hem de meşhur Ilgaz Dağımız var, mesire yerlerimiz var, bu anlamda bir hareketlilik olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kış boyunca turist gelmedi”
Son 2 yılda pandemi sebebiyle duran turizmin baharın gelişmesi ile birlikte yeniden hareketleneceğinden umutlu olduklarını ifade eden esnaflardan Hediye Çakıroğlu da, “Kışın boyunca turlarımız gelmedi. Sıcakların gelmesiyle inşallah turlarımız gelir. Geçen yaz pandemiden dolayı yeterince para kazanamadık. Zaten kış boyunca turlarımız da gelmedi. O yüzden bayağı sıkıntı yaşadık. Kastamonu’ya yoğun bir şekilde turist geliyor, ancak iki senedir turist gelmedi, inşallah şimdiden sonra gelir. Önümüz yaz inşallah işlerimiz açılır" sözlerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eriyen kar heyelana sebep oldu
YEREL HABERLER Eriyen kar heyelana sebep oldu
“Hayata Renk Verelim” projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi
YEREL HABERLER “Hayata Renk Verelim” projesinde başarı gösteren ...
Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli ...
'Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapacağız”
YEREL HABERLER 'Şerife Bacı’nın Torunları Çanakkale’yi anlatıyor' ...
Kastamonu Belediye Başkanı Vindinlioğlu'dan silahlı saldırı açıklaması: “Silahlı saldırının hedefinde ben vardım, şahsı güvenlik görevlisi durdurdu” “Sosyal medya hesaplarında ‘geldik geliyoruz’ ifadeleri var, bu yüzden bu basit bir olay değil”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediye Başkanı Vindinlioğlu'dan silahlı ...
Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor
YEREL HABERLER Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk ...
Mart bitti, kar esareti bitmedi: 2 metre karla zorlu mücadele Zorlu coğrafyada 2 metre yükseklikteki karla mücadele sürüyor Kastamonu’nun ‘kar savaşçıları’ 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Mart bitti, kar esareti bitmedi: 2 metre karla zorlu ...
İnebolu'da okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER İnebolu'da okul servisleri denetlendi
İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor
Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahıs ...
Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın belediye binasına girme anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın ...
Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada
YEREL HABERLER Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada
Ormanlık alandaki tel çitleri çalan şahıslar yakayı ele verdi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki tel çitleri çalan şahıslar yakayı ...
Yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişiyor 1 ilçede 10 günde 20 hasta kurtardılar
YEREL HABERLER Yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına UMKE ...
Balık hırsızı karga kamerada Her gün aynı balıkçıdan balık çalıyor
YEREL HABERLER Balık hırsızı karga kamerada Her gün aynı balıkçıdan ...
Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan ...
Kastamonu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kastamonu'da eğitime kar engeli
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı Makam odasında defalarca ateş açan şahsı belediye personeli etkisiz hale getirirken, Başkan Taş saldırıdan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Belediye başkanına makam odasında silahlı ...
Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme oynadı
YEREL HABERLER Nevruz programında protokol öğrencilerle halat çekme ...
Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi
YEREL HABERLER Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven ...
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
YEREL HABERLER Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Kastamonu'da çiçek açan ağaçlar görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Kastamonu'da çiçek açan ağaçlar görenleri şaşırttı
Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ekipleri koştu
YEREL HABERLER Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ...
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede yoğun mesai
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede yoğun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.