Tosya’da çiftçiye yüzde 50 hibeli fidan dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tosya'da çiftçilere yüzde 50 hibeli elma, armut ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere elma, armut ve kiraz fidanı dağıttı. Yüzde 50 Özel İdare destekli olarak dağıtılan fidanlar için 100 çiftçi talepte bulundu. Talepleri karşılayan Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından fidanlar çiftçilere teslim edildi.

Vatandaşların fidanlara karşı yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.