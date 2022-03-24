Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan Hızır Çalım, işlettiği tesisin bahçesindeki tavukların yanında yaralı halde bir şahin buldu. Vatandaş, durumu ekiplere bildirdi. Daha sonra Cide Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.