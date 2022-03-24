AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Tosya’da taziye ziyareti

Her gün yürüyüş yapıyor... Yaşıyla şaşırttı!

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir akrabasının evine taziye ziyaretinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Tosya ilçesinde ikamet eden ve eşinin geçtiğimiz günlerde vefat eden dedesinin akrabalarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Arslan’ı Kaymakam A. Ferhat Özen, Emniyet Müdürü Selahattin Batman karşıladı. Ziyaretin ardından Zühtü Arslan ilçeden ayrıldı.

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