Kastamonu Belediyesi’nden hayırseverlere çağrı

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Kastamonu Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yardım kolileri için hayır severlerine çağrıda bulunuldu.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturduklarını ifade eden Kastamonu Belediyesi yönetimi hayırseverlere çağrıda bulundu. Ramazan paylaşarak güzelleşir sloganıyla sosyal medya hesaplarından yardım kolisi duyurusunu yapan Kastamonu Belediyesi, koli fiyatının 375 lira olduğunu duyurdu.

Hayırseverlerin yaptığı yardımlar sonucunda oluşturulacak Ramazan kolileri hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler, yetkililerle iletişime geçebilecek.

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