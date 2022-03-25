Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’de çalışmalar hızla ilerliyor

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bin 290 dekar alanda kurulması planlanan ve 21.10.2021 tarihinde kuruluş protokolünün onaylanması ile tüzel kişilik kazanan 17 bin baş kapasiteli Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Kurucuları arasında Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi, Devrekani Belediye Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası’nın yer aldığı Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, 102 adet besi işletmesi ile 2 adet sanayi tesisinin kurulması planlanıyor.

Proje ile Kastamonu’da besicilik yapan yetiştiricilerin kümelenerek TDİOSB çatısı altında güçlerini birleştirmeleri, besicilik faaliyetlerinin altyapısı tamamlanmış modern işletmelerde ve daha ekonomik şartlarla yürütülmesinin sağlanması, üretilen ürünlerin sanayi tesislerinde işlenerek katma değerinin artırılması, yetiştiricilerin gelirlerinin artırılması, aynı zamanda bin kişiye de istihdam sağlanması hedefleniyor.

Tüzel kişilik kazanmasını müteakip müteşebbis heyet ve yönetim kurulu tarafından gerekli iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilerek yatırım programında yer almak için talepte bulunulan proje, 2022 yılında yatırım programına alındı.

Uygulanmakta olan projelerle ilgili saha çalışmalarına ağırlık verilmesi ve uygulamaların yerinde takip edilmesi misyonu çerçevesinde görevlendirme yapıldı. Yapılan görevlendirmede Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç başkanlığındaki Çalışma Grup Sorumlusu Recep Durukan ve Şehir Plancısı Sevil Utku Erdem'den oluşan teknik ekip tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, proje uygulamaları ve yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı.

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