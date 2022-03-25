Hanönü’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

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Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

2126 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü, Cuma namazı sonrasında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı. Vatandaşlara, ceviz ve hünnap fidanları ücretsiz olarak verildi. Fidanları teslim alan vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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