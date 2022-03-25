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TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Gücüm Emeğim Platformu sözcüsünü seçti

İHA

TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Gücüm Emeğim Platformu sözcüsünü seçti

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan Gücüm Emeğim Platformu altında güçlerini birleştiren TR82 Bölgesi’nden Kadın Kooperatifleri, bir yıllık süreci değerlendirmek, platform sözcüsü seçmek ve yeni kurulanlarla tanışmak üzere bir araya geldi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden toplam 16 kadın kooperatifinin katılımıyla iki oturumda düzenlenen Gücüm Emeğim Platformu Buluşmaları toplantısı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) hizmet binasında gerçekleştirildi. KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in hazır bulunduğu toplantının ilk oturumuna üç ilden 9 kadın kooperatifinin başkan, başkan yardımcısı ve ortakları katıldı. Toplantının ikinci oturumu ise 3 ilden yeni kurulan 7 kadın kooperatifinin başkan, başkan yardımcısı ve ortaklarının katılımı ile gerçekleştirildi.

“Kadın kooperatifleri birlik çalışması devam ediyor”
Toplantının açılışında kadın kooperatiflerinin üyelerine seslenen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Gücüm Emeğim Platformu’nu biz geçen yıl Nisan ayında 10 kadın kooperatifimizin desteğiyle birlikte kurmuştuk. Bu salonda yine gerçekleştirdiğimiz bir toplantıda, kadın kooperatif temsilcilerimiz böyle bir platformun faydalı olacağını değerlendirilmişti. Devam eden süreçte kadın kooperatifi üyelerimiz ile birtakım etkinlikler yaptık. Aralık ayında platforma üye kooperatiflerimiz ile ikinci bir buluşma gerçekleştirmiştik. Burada özellikle kadın kooperatiflerimizin birleşerek bir birlik oluşturması noktasında karar alınmıştı. O aşamada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu bizim kooperatiflerimiz ile üçüncü buluşmamız olmuş oldu. Ben bu toplantımıza katılan siz değerli kooperatif üyelerimize teşekkür ediyor, yeni kurulan kadın kooperatiflerimizin de bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Serpil Durgut, Gücüm Emeğim Platformu sözcüsü oldu
KUZKA toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda çalışmaları 2021 yılı Kasım ayında tamamlanan TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Mevcut Durum Analizi Raporu, kadın kooperatiflerinin yararlanıcısı olduğu 2021 SOGEP Projesi, birlik kurulum süreci, verilen eğitim destekleri ve teknik destek programı başlıklarına ilişkin KUZKA Uzmanı Elifcan Altınışık tarafından bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından Gücüm Emeğim Platformu sözcü seçimi yapıldı. Yapılan açık oylama sonucunda platform sözcülüğüne Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut seçildi.

“KUZKA kadın kooperatifleri için büyük çaba sarf ediyor”
Gücüm Emeğim Platformu Sözcüsü seçilen Serpil Durgut, platform üyelerine bu göreve layık görülmesinden dolayı teşekkür ederek, “Tüm kooperatiflerimizin olduğu gibi yeni kurulan kooperatiflerimiz de bu yapının içinde bulundukları için ne kadar şanslı olduklarını ileriki dönemlerde anlayacaklardır. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde çalışmak en önemli amacımız. Herkesin iş paylaşımı içinde çalışmasıyla kooperatiflerimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Kurulduğumuz günden bu tarafa büyük yardımı bizlere aslında KUZKA ediyor. Bizlerin işlerini kolaylaştırmak adına özverili çalışmalar yapıyorlar. Bu desteğe teşekkür etmiş olmak için hem de işlerin hızlanması için bizlerin de birlik içinde çalışmamız gerekiyor. Kooperatifçilik kadınlarımız için çok zor, bir o kadar da güzel bir çalışma alanıdır. Bir aileye yardım etmek üzere bir annenin elinden tuttuğunuzda sizin en büyük mutluluğunuz bu oluyor. İşte o zaman azminiz bir kat daha artıyor. Yolumuz uzun ve meşakkatli eğer bu yolda azim ve çalışmamızdan ödün vermez isek hep beraber başarılı olacağımıza inanıyorum. Ekip olarak bu başarıyı hep beraber yakalayacağız. Burada en büyük teşekkürü bizlere destek olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na etmek istiyorum. Bizler için büyük çaba sarf ettiler. Bizlerin fuarlara katılmasından tutunda daha birçok alanda emek ve çaba gösterdiklerine şahit olduğumuzu belirtmem lazım” diye konuştu.

Yeni nesil kooperatifçilik sunumu
Gücüm Emeğim Platformu buluşmalarının ikinci oturumu ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturuma TR82 Bölgesi illeri olan Kastamonu’dan 2, Sinop’tan 4 ve Çankırı’dan 1 olmak üzere yeni kurulan 7 kadın kooperatifinin başkan, başkan yardımcısı ve ortakları katılımı ile devam edildi. KUZKA Uzmanı Elifcan Altınışık’ın Gücüm Emeğim Platformu faaliyetleri, verilen destekler ve platforma üyelik sürecine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından Tiryakizade Sosyal Girişim’den Bayram Kök tarafından “Yeni Nesil Kooperatiflerde Sürdürülebilir İş Fikri Geliştirebilmek” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Kök, kooperatiflerde sürdürülebilir iş fikri geliştirebilmenin önemine vurgu yaparak kooperatifçilik kültürü ve işleyişine ilişkin tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Sunum sonrasında ise Kök, kadın kooperatifi temsilcilerinin sorularını cevaplandırarak kooperatifçilik konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Gücüm Emeğim Platformu buluşmaları toplantısı 16 kadın kooperatifinin birbirlerini tanımaları ve aralarındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla üretim ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aktarılması sonrasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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