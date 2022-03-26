Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor’u 1-0 yenerek şampiyon oldu

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Kastamonu 1.Amatör Lig'de karşılaştığı Kastamonu Ormanspor'u 10'lık skorla mağlup eden Tosyaspor şampiyon oldu.

Kastamonu 1.Amatör Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Kastamonu Ormanspor ile Tosyaspor PlayOff final maçında karşı karşıya geldi. Kastamonu Gazi Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Tosyaspor 104. dakikada Sinan Kaymak’ın gölü ile 10 maçtan galip ayrılarak şampiyon oldu.

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