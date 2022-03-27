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48 yaşında tekvandoya başladı, 2 çocuğuyla antrenman yapıyor İki çocuğuyla antrenman yapan anne, müsabakalarda tatamiye çıkacak Azmiyle çevresindekileri şaşırtan kadının tek hedefi şampiyonluk

İHA

48 yaşında tekvandoya başladı, 2 çocuğuyla antrenman yapıyor İki çocuğuyla antrenman yapan anne, müsabakalarda tatamiye çıkacak Azmiyle çevresindekileri şaşırtan kadının tek hedefi şampiyonluk

Kastamonu’da spor salonuna götürdüğü iki çocuğundan ilham alan Melek Özdemir, 48 yaşında tekvandoya başladı. Çocukları ile birlikte müsabakalara hazırlanan tekvandocu anne, uluslararası şampiyonalarda madalya ile dönmeyi hedefliyor.
Kastamonu’da yaşayan 48 yaşındaki ev hanımı Melek Özdemir, 3 yıl önce kızı Betül’ü, 9 ay önce ise oğlu Furkan’ı tekvando kursuna yazdırdı. Her gün çocuklarını antrenman yapmaları için spor salonuna götüren Melek Özdemir, antrenman süresi boyunca çocuklarını izlemeye başladı. Gençlik döneminde beden eğitimi ve spor öğretmeni olmak isteyen, ancak çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamayan Melek Özdemir, çocuklarını örnek alarak spora başlamaya karar verdi. Eğitmen Antrenör Fatma Kaya’ya kursa kayıt olmak istediğini söyleyen Özdemir, çevresindeki vatandaşların "Sen artık yaşını başını aldın, yapamazsın" sözlerine inat her gün 4 saat antrenman yapıyor. Büyük bir azim gösteren Melek Özdemir, 8 ayda tekvandoda 6 basamak yükseldi. Çocukları ile birlikte her gün antrenman yapan Melek Özdemir, siyah kuşak kazanarak çocukları Betül ve Furkan ile birlikte 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Büyükler Tekvando Şampiyonası’na katılmak istiyor. Melek Özdemir ve çocukları, tekvandoda başarılar elde edip milli sporcu olmak ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek istediklerini söyledi.

"Spor yapmayı çok seviyorum"
Spor yapmayı sevdiğini söyleyen Melek Özdemir, "Benim hayatım matbaacılık ile başladı. Sonrasında kızım buraya başlamıştı. Ardından oğlumu da tekvandoya yazdırdım. Sonra ben buraya gelip giderken Fatma hocayı gördüm. Daha doğrusu çıktım bir gün yapabilir miyim dedim. Neden olmasın dedi. Bu arada yapamazsın diyenler çok oldu. Ama eşim sağ olsun büyük desteği var. Spor içimde kalmıştı. Gençliğimde diyeyim daha doğrusu yapmak istediğim ama yapamadığım bir şeydi. Çok seviyorum. Burada bir aile gibiyiz. Onlarla bir arada olduğum zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bütün üzüntümü unutuyorum. Çok iyi geliyorlar. Spor yapmak çok güzel bir şey. Sanki okul okuyorsunuz. Kaynaşmak çok güzel. Onlarla aynı şeye emek vermek. Aynı yolları yürümek. Çok mutluluk verici bir şey" dedi.

"İlk etapta hedefim siyah kuşak almak, ardından ülkemizi müsabakalarda temsil etmek"
İlk hedefinin siyah kuşak almak olduğunu söyleyen Özdemir, "Hedefim ilk etapta siyah kuşak. Sonrasında Allah izin verirse yaşa takılmazsam Türkiye’yi çocuklarımla birlikte temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim ve hayalim bu" şeklinde konuştu.
Çocuklarıyla birlikte yol kat etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, "Çocuklarımın yanımda olduğunu bilmek ve onlarla aynı amacı gütmek benim için çok güzel bir duygu. Bu yüzden bütün annelere ve kadınlara özellikle tavsiye ediyorum spor yapmalarını" diye konuştu.

Furkan Özdemir: "İzlediğim filmden etkilendim, ondan sonra spora başladım"
İlk hedefinin siyah kuşak sahibi olmak olduğunu belirten Furkan Özdemir (13) de, "İkinci hayalim ise milli sporcu olup ülkemi spor müsabakalarında temsil etmek. Hem sevdiğim hem de eğlendiğim için bu sporu yapmak istediğim için antrenmanlara geliyorum. Annem evde iken Karate Kid diye film izlettirmişti. Bende oradan esinlenip buraya antrenmanlara geldim. Spor yapmayı seviyorum, hoşuma gidiyor. Annem ve kardeşim ile birlikte aynı salonda aynı yerde spor yapıyorum, bu yüzden de mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Fatma Kaya: "Kadınların yaşı ne olursa olsun savunma sporu yapmalarını istiyorum"
Kadınlara savunma sporu yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Antrenör Fatma Kaya ise, "Melek'in spora yönelik düşünceleri güzeldi. Bana gelip 'katılabilir miyim' diye sorudu. Çocukları geliyordu, olur dedik. Başladık. Çok hırslı ve çok azimli. Severek geliyor. Hiçbir antrenmanı aksatmıyor. İnşallah önümüzde 1,5 yıl gibi siyah kuşağı alacak. Başarılı gidiyoruz şimdilik. Ben bütün kadınların yaşı ne olursa olsun özellikle savunma sporu yapmasını istiyorum. Bütün salonlara kadınlarımızı, çocuklarını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bizim tekvandoda iki çeşit yarışmalar var. Birisi müsabaka dediğimiz dövüş. Bunlar da büyüklerle yarışabiliyorlar. Veteranlar takımı var. İsterse biz onu oraya hazırlarız. Ben elimden geldiği kadar hazırlamaya çalışıyorum. Öğretiyorum. Onda da bu hırs devam ettiği sürece ben başarı bekliyorum. Ben yıllardır bu işi yaptım. Aile guruplarımız hep oldu. Ama burada da bunu yakalamak çok güzel bir şey. Melek ile çalışmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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