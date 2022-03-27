Park halindeki otomobil alev alev yandı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Çatma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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