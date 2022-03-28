Devrekani Belediyesi, Konya Tarım Fuarı’na gezi düzenledi

Devrekani Belediyesi, Devrekani Muhtarlar Derneği ile Devrekani Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na gezi düzenledi.

Devrekani Belediyesi, Konya’da düzenlenen TÜYAP Konya Tarım Fuarı’na gezi düzenledi. Devrekani Muhtarlar Derneği ile Devrekani Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde koordine edilen gezide tarımsal sektörün tedarikçi firmalarının sponsor olduğu TÜYAP Konya Tarım Fuarı gezildi.

Tarım sektörünün bütün aktörlerini buluşturan, modern teknolojiyle üretilen yeni zirai ürünlerin pazarda yer aldığı, tüm tarafların bilgi ve ticari alışverişte bulunduğu 2022 TÜYAP Konya Tarım Fuarı’na 155 Devrekanili çiftçi katıldı. 3 otobüslük kafile ile katılan Devrekanili çiftçiler, Tarım Fuarının yanı sıra Konya’nın tarihi, turistik ve kültürel yerleri ile zenginliklerini de gezdi.

Devrekanili çiftçilere Konya’da eşlik eden ve yalnız bırakmayan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Muhtarlar Derneği ile Devrekani Süt Üreticileri Birliğinin öncülüğünde ilçede çiftçilikle uğraşan 155 kişinin katılımıyla Konya’da düzenlenen tarım fuarına gittiklerini söyledi.

Çiftçilerin daha bilinçli tarım yapmalarına imkan sağlamak ve tarımda kullanılan ekipmanları görmelerini hedeflediklerini anlatan Altıkulaç, “Yöresel ürünlerin pazarlanması konusunda tarımsal çalışma ziyaretinde bulunduk. Çiftçilerimiz, tarım alanındaki teknik ekipman donanımını yerinde gördü. Çeşitli kurumlarla görüş alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimiz, gezinin oldukça verimli geçtiğini bize aktardı” dedi.

Konya’yı da gezme ve tanıma imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Devrekani Muhtarlar Derneği ile Devrekani Süt Üreticileri öncülüğünde Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediye Başkanlığının koordinesinde Konya’da düzenlenen Tarım Fuarına 155 kişi ile katılım sağlandı. Ayrıca fuarın ardından Konya için bir gezi programı da düzenlendi. Gezi programında Devrekani’nin 54 köyü, 8 mahallesinden Tarım Fuarına katılmak isteyen tüm çiftçilerimizi fuara götürdük ve Konya ilini de gezdirdik. İki günlük bir program düzenledik. Programın birinci gününde Konya’nın tarihi ve turistik yerleri gezildi. Gezi programı çerçevesinde Konya Kelebekler Vadisi, Hz. Mevlana’nın Türbesi, Şehitlik Müzesi, Panorama Müzesi gibi tarihi ve turistik yerlerinde önem kazanmış olan yerleri gezildi. Birinci günün akşamında da Konya iline bağlı Ilgın ilçesinde Kaplıca Otelinde kalıp ikinci gün düzenlenen fuara çiftçilerimizle birlikte katılım sağladık. Çiftçilerimiz Dünya ve Türkiye’deki tarım anlamında özellikle makineleşme anlamında yenilikleri görme fırsatı buldular. Üretimin bu denli önemli olduğu günümüzde sertifikalı tohumluk başta olmak üzere gübre kullanımı, güneş enerjisi ile elektrik üretimi anlamında bir takım fikirleri değerlendirme fırsatımız oldu. Ben tüm katılımcılara ve bu organizasyonu düzenleyen ve öncülük eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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