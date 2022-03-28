İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezinde karın keyfini yaşadı.

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programa 50 öğrenci katıldı. Yurtdışı ve yurtiçinden Kastamonu’ya gelen öğrenciler için gerçekleştirilen gezide öğrenciler, hem gönüllerince eğlenme imkanı buldu hem de bölgeyi yakından tanıdı.

Sıla Yurdu Müdür Yardımcıları Nejdet Karakırık ve Murat Masatcı’nın rehberliğinde öğrenciler, yürüyüş yaparak oyun oynadı. Aynı zamanda öğrenciler kayak yaparak eğlendi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ekinliğe ulaşım sırasında otobüste öğrenciler arasında genel kültür bilgi yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yurt idaresine ve emeği geçenlere teşekkür eden öğrenci temsilcisi Bilal Kaynar, “Yurt idaresi bizim için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bu gezi de arkadaşlarımız için çok faydalı oldu. Teşekkür ederiz, Allah’u Teala razı olsun”

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