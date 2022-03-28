Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde rahimde dönme meydana gelmesi sebebiyle doğum yapamayan ineğin buzağısı, sezaryenle alınarak telef olmaktan kurtarıldı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İlhan Çakmakoğlu, doğum yapamayan ineği için veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Veteriner Hekim Birol Yürük, Yayla Mahallesi’ne giderek ineği muayene etti. Muayene sonunda ineğin rahimde dönme meydana gelmesinden ötürü doğum yapamadığını ve buzağının de sezaryenle alınması gerektiğini yetiştirici İlhan Çakmakoğlu’na anlattı. Yetiştirici Çakmakoğlu’nun sezaryen doğuma onay vermesi üzerine Veteriner Hekim Birol Yürük, buzağı sezaryenle aldı. Sezaryen doğum sonrasında hem inek hem de buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Birol Yürük, “Doğum yapamayan ineğimizin vakit kaybetmeden sezaryen operasyon ile yavrusunu aldık. Hem buzağımız hem de ineğimiz gayet sağlıklı bir şekilde operasyonu atlattı. Buzağımız kandil gecesinde dünyaya geldiği için ismine de Berat ismi verildi. Hayvanları sağlığı, insanların mutluluğudur. Bu tür vakalar genellikle annenin gebelik sırasında ayağa kalkış pozisyonunun bozuk olması veya aşırı derecede kaba yem ile beslenmesinden kaynaklanıyor. İleri yaştaki inekler aynı zamanda buzağının anne karnında aşırı derecedeki hareketlerinden de kaynaklanıyor bu tür vakalar. İneğimizde buzağımızda şu anda gayet sağlıklı. Muayenemizi yaptıktan sonra rahim kanalı dar ve 34 misli burulma meydana geldiği için tek çözüm olarak sezaryen operasyon olması gerektiğini kararlaştırdık. Sezaryen operasyonu bu olayda kesinlikle annenin sağlığını ve buzağının da canlı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamaktadır” dedi.

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