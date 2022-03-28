Komiser yardımcılığı sınavlarını öncesinde ele geçiren sanığın yargılaması devam etti FETÖ şüphelisi 15 eski polis memurlarının yargılaması devam etti

2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarını öncesinde ele geçirdikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memurunun yargılamasına devam edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde bünyesinde görevli iken Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan 15 eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 sanık hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından dava açıldı. Duruşmada 9 eski polis memuru mahkemede hazır bulunurken, Kırıkkale, Çorum, Mersin, İstanbul ve Samsun ile başka suçtan tutuklu Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevinden de birer kişi SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gönderilen HTS analiz raporuyla ilgili sanıkların savunmasını istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar, HTS analiz raporunu henüz inceleyemediklerini belirterek, savunma yapabilmeleri için savunma süresi istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, HTS kayıtlarına yönelik sanıkların savunma yapabilmeleri için duruşmayı 13 Haziran tarihine erteledi.

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