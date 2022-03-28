Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

İHA

Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.
Kaza, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bahçe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel idaresindeki Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel ile annesi Emine Şenel, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Cemal Şenel ve Emine Şenel, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen cip, traktör yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komiser yardımcılığı sınavı sorularını ele geçiren 15 sanığın yargılamasına devam edildi
YEREL HABERLER Komiser yardımcılığı sınavı sorularını ele geçiren 15 ...
Türkmen Bakan Maruf’tan TRADEF’e destek
YEREL HABERLER Türkmen Bakan Maruf’tan TRADEF’e destek
Komiser yardımcılığı sınavlarını öncesinde ele geçiren sanığın yargılaması devam etti FETÖ şüphelisi 15 eski polis memurlarının yargılaması devam etti
YEREL HABERLER Komiser yardımcılığı sınavlarını öncesinde ele ...
Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı
Sıla Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Ilgaz Dağı'nı gezdi
YEREL HABERLER Sıla Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Ilgaz Dağı'nı ...
Kastamonu’da kar suları heyelana sebep oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar suları heyelana sebep oldu
Devrekani Belediyesi, Konya Tarım Fuarı’na gezi düzenledi
YEREL HABERLER Devrekani Belediyesi, Konya Tarım Fuarı’na gezi ...
Kastamonu’da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı
Kastamonu’da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti
YEREL HABERLER Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan ...
İnebolu’da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER İnebolu’da kan bağışı kampanyası
Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz’dan denetim noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz’dan denetim noktalarına ...
Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele ...
48 yaşında tekvandoya başladı, 2 çocuğuyla antrenman yapıyor İki çocuğuyla antrenman yapan anne, müsabakalarda tatamiye çıkacak Azmiyle çevresindekileri şaşırtan kadının tek hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER 48 yaşında tekvandoya başladı, 2 çocuğuyla antrenman ...
Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor’u 1-0 yenerek şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor Ormanspor’u 1-0 ...
İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evinde ölü ...
Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu
YEREL HABERLER Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.