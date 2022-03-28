Kazada yaralanan sürücüyü jandarma hastaneye götürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan sürücü Onur Ulukaya (24), jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kastamonu-İnebolu kara yolunda bugün öğle saatlerinde Onur Ulukaya yönetimindeki 06 HA 4604 plakalı ev eşyası yüklü kamyonetin freni boşaldı. Ulukaya, Yenigün Tüneli'nin girişinde bulunan jandarma ekiplerini selektör yapıp, korna çalarak uyardı. Jandarma ekipleri kamyonetin önüne geçip, güzergahtaki diğer araç sürücülerini uyararak güvenliği sağladı. Taşoluk köyüne kadar gelen kamyonet, virajda bariyerlere çarptı. Kazada Ulukaya yaralandı. Onur Ulukaya, jandarma minibüsüyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2022-03-28 17:44:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.