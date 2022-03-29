Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak

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Tosya Müftülüğünden yapılan açıklamada Ramazan ayında 3 camiden hatimle teravih namazı kılınacağı duyuruldu.

Tosya İlçe Müftülüğü, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 3 camiyi açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hacı Kemal Cami, Fazıl Ateş Cami ve Hacı Dede camilerinde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi.

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