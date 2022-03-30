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Kastamonu'da haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Kastamonu'da haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ile mücadele çalışmalarını hızlandırdı.
Kış ayı boyunca vektör ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı larvasit uygulamasına başladı. Kastamonu Belediyesi ekipleri dere yatakları, su birikintileri, çöp konteynerleri, kanallar, göl gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına hız verdi.
İlin her noktasında larvasit çalışmalarına hız verildiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Hemşehrilerimizin konforlu bir yaz geçirmesi adına haşere ile mücadele çalışmalarımıza hız verdik. Kış ayı boyunca ekiplerimiz vektör çalışmalarını sürdürdü. Baharın gelmesiyle birlikte de larvasit uygulamasına başlandı. Bu çerçevede sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerin üremesini engellemek adına yaptığımız çalışma çok önemli. Doğaya ve canlılara zarar vermeden bilimsel araştırmalar eşiğinde çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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