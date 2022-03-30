En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Saraydurak köyünde ikamet eden Mehmet Şekerci’den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine emniyet güçlerine haber edilmesiyle söz konusu eve gelindi. Evin kapısı açılarak içeriye girildi. Emniyet güçleri, evde Mehmet Şekerci’nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Şekerci’nin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.