Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 36 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda çekişmeli geçen karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3632 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 1615 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı golleriyle geçildi. Çekişmeye sahne olan ilk yarıda devreye Kastamonu Belediyespor, 1615 önde girdi. İkinci yarıya daha hırslı başlayan Kastamonu Belediyespor, oyunun da kontrolünü ele geçirerek giderek farkı açtı. İkinci yarıda oyunda üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın 50’inci dakikasını 3026’lü skor ile 4 farklı önde geçti. Hızlı hücumlarla gol arayışını sürdüren Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın son dakikasına 3428 önde girdi. Son dakikalarda farkı kapatmak için büyük mücadele veren İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahadan Kastamonu Belediyespor karşısında 3632 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Jovanka Radıcevıc, 11 gole imza atarak sahada yıldızlaşırken en skorer de isim oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında da Sibel Kıcıroğlu 8 gole imza atarken Ümmügülsüm Bedel ise 7 gol atarak takımına katkı sundu.



“Matematiksel olarak şampiyon olmasak ta büyük oranda öyleyiz”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Bu karşılaşma bizim açımızda sezonun maçıydı. Çünkü bu maç alındığı taktirde yüzde 95 takımımız matematiksel olmasa da şampiyonluğu garantilemiş oluyordu. Oyuncularımı öncelikle tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum hepsiyle. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettiler. İzmir maçının bir diğer önemi ise ilk yarıda bir mağlubiyeti var Kastamonu Belediyespor’un. Bu maçın rövanşının da alınması gerekiyordu. Onu da aldılar. Artık bundan sonra inisiyatif bizde. Konyaaltı maçını da kazandıktan sonra neredeyse yüzde 100 artık şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız. Matematiksel olmasa bile yüzde 100 şampiyon olduğumuzu söyleyebiliriz. Maç sert oldu, beklediğimiz gibi bir maç oldu. Biz, maç öncesi stratejimizi yüksek tempo üzerine kurmuştuk. Zaman zaman bunu ortaya koyduk ve yüksek tempoyu yakaladığımızda da çok rahat goller bulduk. Yediğimiz gollerin cevabını hemen hızlı ataklarımızla karşılığını verebildik. Bu da tabii ki bize bir avantaj sağladı. Çünkü bu tempoyu İzmir’in kaldıramayacağını tahmin ediyorduk. Öylede oldu, yorgunluklarla birlikte top kayıpları başladı. Bu da bizim avantajımız oldu. Her arkadaşımı tekrar kutluyorum. Şampiyonluk içinde matematiksel olarak her ne kadar hayırlı olsun diyemesek te öyle gibi görünüyor şu anda” dedi.

