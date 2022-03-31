Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU merkeze bağlı Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 ev ile 7 ahır yandı, köy camisi zarar gördü. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Haydarlar Köyü´nde sabaha karşı Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, çevredeki diğer evler ile ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 7 ev ile 7 ahır tamamen yandı, köy camisi büyük oranda zarar gördü, 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-03-31 11:21:27



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