Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyrukla 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda muhtelif miktarlarda eroin, afyon sakızı ve metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi ve 31 adet uyuşturucu satışında kullanılan pipet ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.