Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

DHA

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)


'TATAR, CAN KAYBINI ÖNLEDİ'
Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangını fark edenrek köylülerin kurtarılmasını sağlayan 'Tatar' isimli Kangal cinsi köpeğin sahibi  Ayhan Calayoğlu konuştu. Calayoğlu, yangın sırasında Kastamonu'da olduğunu söyleyerek, "Köyde yangın olduğunu haber aldım, hemen köye geldim. Geldiğimizde her yer alev almıştı. Yaklaşık 7 tane ev 7 tane ahır kül oldu. Ama yangının başladığı saat çok geç olduğu için herkes uykuda. Ağabeyimi uykudan uyandıran, yangının habercisi dediğimiz 'Tatar' sağ olsun can kaybını önledi. 'Tatar' çok şidetli bir şekilde havlıyor ve gürültü çıkarıp uyanmasını sağlıyor" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kastamonu
2022-03-31 18:06:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı/ Ek fotoğraflar
Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (2)
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu ...
KATSO’dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması
YEREL HABERLER KATSO’dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması
Canını hiçe saydı, yanan camideki Kuran-ı Kerimleri kurtardı Küle dönen camiden Kuran-ı Kerimleri kurtarabildiler İmam olarak göreve başlayacağı gün cami yandı
YEREL HABERLER Canını hiçe saydı, yanan camideki Kuran-ı Kerimleri ...
Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu
YEREL HABERLER Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde ...
Vali Çakır'dan yangın açıklaması: 'Kimseyi mağdur etmeyeceğiz'
YEREL HABERLER Vali Çakır'dan yangın açıklaması: 'Kimseyi mağdur ...
Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı
Kendilerini yangından kurtaran köpeği gözyaşları içinde sevdiler "Tatar" isimli köpeğin yangın sırasında havlaması facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Kendilerini yangından kurtaran köpeği gözyaşları ...
Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı Köpeklerin havlaması köyde yaşayanları yanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ...
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 36 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu ...
Yakınları tarafından evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yakınları tarafından evinde ölü bulundu
Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye’de ilk 10’da yer aldı
YEREL HABERLER Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye’de ilk 10’da yer ...
KUZKA, ahşap oyuncak yatırımı için 15 firma ile görüşme yaptı
YEREL HABERLER KUZKA, ahşap oyuncak yatırımı için 15 firma ile ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu'da haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da haşere ile mücadele çalışmalarını ...
TRADEF Fuarı, Türkiye ile Ortadoğu’nun ticaret ağını birbirine bağlayacak
YEREL HABERLER TRADEF Fuarı, Türkiye ile Ortadoğu’nun ticaret ağını ...
45 günde üretilen bu sucuğun lezzetine doyum olmuyor Doğal ortamda üretilen Kastamonu sucuğu büyük ilgi görüyor Lezzetini Taşköprü sarımsağından alan Kastamonu sucuğuna ilgi artıyor
YEREL HABERLER 45 günde üretilen bu sucuğun lezzetine doyum ...
Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası Kastamonu’da başladı
YEREL HABERLER Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası ...
Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık kontrol dönemi başladı
YEREL HABERLER Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık ...
Kastamonu’da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı
Kastamonu’da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı
Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri temizledi
YEREL HABERLER Tehlike oluşturan buz sarkıntılarını itfaiye ekipleri ...
Sınıfta poşetli şakaya inceleme
YEREL HABERLER Sınıfta poşetli şakaya inceleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.