Bozkurt'ta Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl taşarak sel felaketine neden olan Ezine Çayı'nda, karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi. Selin ardından yapılan geçici köprü de zarar gördü. Çayda taşkına karşı çalışma başlatıldı.

Kastamonu´da, 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, dün gece karların emesiyle birlikte Ezine Çayı'nda su seviyesi yine yükseldi. Çayda su seviyesinin yükselmesi ilçede tedirginliğe neden oldu. Geçen yıl sel sırasında yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü, suyun yükselmesiyle zarar gördü. Devlet Su İşleri ekipleri, geçi köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Ayrıca çay boyunca taşkına karşı iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren yapılan çalışmaların da etkisiyle çaydaki su seviyesinin bir miktar azaldığı görüldü.

Bu arada, İnebolu ve Küre ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünde 11 Ağustos'ta yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü dere sularının yükselmesi sonucu zarar gördü. Köyün iki yakasını bağlayan köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler bölgede taşkınlara karşı önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-04-01 12:09:02



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