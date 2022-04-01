Tosya’da ‘’Ben Olsaydım Çalıştayı" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tosya'da İlçe Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde “Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

"Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı, Tosya ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştrilen toplantı, Tosya Kaymakamlığında gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış programına çok sayıda kurum yöneticisi ile kurum ve kuruluş personeli katıldı.



İlce Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş'ın sunumuyla gerçeklesen çalıştay sonrasında "Ben olsaydım" etiketi ile katılımcıların fikir, görüş ve önerileri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.