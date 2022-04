Kastamonu Belediyesi’nden Ramazan etkinliği

Kastamonu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ücretsiz Ramazan etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Kuzeykent Kapalı Pazar alanında düzenlenecek etkinlikler, her akşam saat 20.15'te başlayacak ve saat 23.00’e kadar sürecek.

Kastamonu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ücretsiz Ramazan etkinliklerinin düzenleneceğini duyurdu. Kuzeykent Kapalı Pazar Yerinde yapılacak etkinlikler çerçevesinde orta oyunu, sihirbaz gösterileri, fasıl, gölge oyunları, tiyatro ve yarışmalar düzenlenecek.

11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte Ramazan ayına has güzellikleri doyasıya yaşaması adına etkinlikler düzenledik. İftar sonrasında Kuzeykent Kapalı Pazar alanımızda birbirinden güzel etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ramazan ayının tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazanı Şerif ilimiz, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu mukaddes ayda Rabbim'den niyazım; barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır. Kıymetli hemşehrilerim mübarek Ramazan ayınızı manevi nimet ve güzelliklere vesile olması dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları ve yapacağınız ibadetleri kabul buyursun” dedi.

