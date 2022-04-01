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Organize sanayi bölgesinde yapılacak su hasadı çiftçinin kuraklık sorununu çözecek

İHA

Organize sanayi bölgesinde yapılacak su hasadı çiftçinin kuraklık sorununu çözecek

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine kurulacak olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan kanallarda yapılacak su hasadıyla çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi sağlanacak.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, yatırım programına alınan ve proje çalışmalarına başlanılan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için istişare toplantısı düzenlendi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Devrekani ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

“OSB’nin bin 290 dekar alanda yapılaşması olacak”
Devrekani İhtisas OSB’nin bin 290 dekar alanda yapılaşmanın süreceğini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Yaklaşık 4 yıl önce Devrekani ilçesinde kurulması planlanan Organize Hayvancılık Bölgesi'nde çalışmalar başlamıştı. Çok şükür, şu aşamada proje ihalelerini yaptık. Yakın bir zamanda proje ihalelerinin onaylanmasının akabinde, bölgede yapım işine inşallah başlayacağız. Yoğun bir şekilde süreci takip ettik ki; organize hayvancılık bölgeleri için kurulumun uzun sürdüğü bir süreçte bizler sıkın bir takip ile dört yıl gibi sürede bu aşamaya getirebildik. Bazı şeyler ben söylemeden geçemeyeceğim, bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, bu sürecin başlangıcında katkısı olan çok değerli arkadaşlarım var, o arkadaşlarıma da ilçem adına şükranlarımı arz ediyorum. Yılbaşı itibariyle yatırım programına alındı. Ülkemizde şuana kadar onaylanmış 30 adet Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi var. 19 tanesi hayvancılıkla alakalı. 2018 yılında kuruluşuna başladık. Bin 290 dekar alanda yapılaşma sürecek” dedi.

“88 civarında işletme olacak”
Proje ihalesini Sakarya’da faaliyet gösteren bir firmanın kazandığını aktaran Başkan Altıkulaç, “Bu 1,5 aylık zaman zarfı içerisinde bu projeyi de çok sahiplendiklerini ve iyi bir aşamaya getirdiklerini gördüm. İyi bir aşamaya kısa bir zamanda geldik. 88 veya 87 civarında işletmemiz olacak. 100, 250 ile 500 ve üzeri başlık işletmeler şeklinde planladık. Bunun yanında; daha önceden Devrekani ilçemizde kurulan iki tane büyük işletmemiz vardı. Bu büyük işletmeler bizim bölgemizde hayvancılığa lokomotif bir görev üstlenmişlerdi. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Tarıma Dayalı İhtisas OSB konusunda; o bölgede yapılacak işletmelerin lokomotif görevini üstleneceklerini duyumunu aldık. Bu da bizi çok fazla sevindirdi” diye konuştu.

“Yağmur suyu kanallarıyla su hasadını yapmak istiyoruz”
Devrekani İhtisas OSB’yle ilgili yatırımları şekillendirirken dünyanın ve Türkiye’nin değişen koşullarını da göz önüne bulundurarak hareket ettiklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, “İşletmeler kurulurken, yenilenebilir enerji kaynaklarını da aktif hale getireceğiz. Çatılarda güneş enerji panellerinin kullanılmasını mutlaka gündeme getireceğiz. Dünyayı bekleyen üç tane problem var. Gıda, enerji ve su sıkıntısı. Bizler, su sıkıntısıyla alakalı da bir adım atmak istiyoruz. Orada oluşturulacak kanallarla su hasadını da yapmak istiyoruz. Bölgemizdeki çiftçinin de çok büyük menfaatinde olacak. Gerek arazinin değerlenmesi, gerek üretilen ürünün pazar bulması anlamında bölgeye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hiç bir zaman sadece Devrekani özelinde gerçekleşecek bir proje olarak görmüyoruz. Şuan bu toplumun içerisinde Kastamonu'nun 19 ilçe tarım müdürü ve ziraat odası başkanları var. Hep beraber istişare edelim de doğruyu bulalım da Kastamonu'nun tamamına hitap eden bir bölge olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece hayvancılıkla ilgili işletmeler değil, sanayi kuruluşları da bölgede yer alacak”
Devrekani İhtisas OSB’de sadece hayvancılıkla ilgili işletmelerin olmadığını aksine sanayi kuruluşlarının da bölgede yer alacağını belirten Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, şöyle konuştu:
“Bakanlıkla ve daire başkanlığıyla sürekli irtibat halindeyiz; bize söylenen; Ağustos ayı gibi yapım ihalesinin bitirilip, yer tesliminin yapılacağı yönünde bir temayül var. İhaleye çıkılabilmesi için gerekli nakit ücret de Tarım Bakanlığı’nda bloke edilmiş durumda, bununla alakalı da bir problemimiz yok. Sadece hayvancılıkla ilgili işletmeler değil, sektörel anlamda da sanayi kuruluşları da bölgede yer alacak. Biyogaz tesisimiz olacak ki; ülkede kurulan 19 tane hayvancılıkla alakalı OSB'nin neredeyse tamamında var. Ful kapasiteyle çalışılması durumunda Devrekani ilçesinin elektrik ihtiyacının tamamını biyogaz yöntemiyle elde edeceğiz.”

“50 yıl sonraki ihtiyaçları karşılayacak”
Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun ise, “Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas OSB, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bugün burada istişare toplantısında bir araya geldik. Genel hatlarıyla genel yerleşim planlarımız hazırlanmış, taslak planlarımız genel hatlarıyla belirlendi. Bugünkü toplantıda da son halini vermeye çalışacağız. İnşallah, ilçemiz ve ilimiz adına güzel bir proje; bundan 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde proje olacak” dedi.

“Ülkemizin en önemli yatırımlarından”
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da, “Ben göreve başlayalı 3 ay oldu. 3 aylık süreçte gerçekten de çok güzel gelişmelerden bir tanesi bence en büyük gelişmelerden bir tanesi; ihtisas organize sanayi bölgesiyle tanışmamız oldu. Bölgenin, ilin ve hatta ülkemizin en önemli yatırımlarından bir tanesi olacağı aşikar. İnşallah, 23 ay sonrasındaki temel atmayla birlikte de bu büyük yatırımı ilimizde başlamış olacağız” diye konuştu.
Toplantıya Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Ütopya Müşavirlik Firması Hüseyin Aliosmanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi, Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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