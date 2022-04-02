İnebolu Çevre Platformu kuruldu

İnebolu Çevre Platformu, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıyla kuruldu.

İnebolu Çevre Platformu, düzenlenen toplantı ile kuruldu. Platform, ilk toplantısını İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi. İnebolu Çevre Platformu’nun yönetiminde İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Hasan İlyaoğlu, Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ve Hüseyin Çakır yer aldı.

Toplantıda Aktaş köyü mevkiine yapılacak olan mermer ocağı ile ilgili konu ele alındı. Kurulan platformda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çömlekçi, Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ercankal, Kültür Sanat Derneği Hasan Başkanı İlyasoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Emrullah Kuruahmet, Arıcılar Birliği Başkanı Hikmet Avinal, Ziraat Odası Başkanı Suat Balaban, Aktaş Köyü Kooperatifi Başkanı Kamil Yalçın, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, Gazeteci Cemal İlyasoğlu ve Gazeteci Kadir Yıldırım yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnebolu Çevre Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlyasoğlu, "Başköy, Aktaş, Belören, Akkonak ve Ayva köyleri arasında kalan bölgeye mermer ocağı yapılması ile alakalı durumu değerlendirmek üzere çevremize, köylerimize ve ilçemize olabilecek zararları değerlendireceğiz. Bizim buradaki amacımız istişare yapmak, değerlendirme yapmak konusunda biraz geçmiş döneme baktığımızda, biraz daha zayıf ve eksik kalıyoruz ve zaman zaman uygulamalar yapıldıktan sonra keşke olmasaydı diyoruz. Ben şuna inanıyorum ki yapılan her şey iyi niyetle yapılır ve geçmişte de buna benzer iyi niyetler yapıldı ve kararlar alındı. Bazen de gerekli istişare ve gerekli değerlendirme yapılmadığından bir süre sonra zararlarını o zaman görmeye başlıyoruz. Bizim de burada yapmak istediğimiz şey de budur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.