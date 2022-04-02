Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

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Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU'da, gün içerisinde meydana gelen iki heyelan nedeniyle ÇatalzeytinKastamonu yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi Didi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karların erimesi üzerine yumuşayan toprağın hızlı şekilde kaymasıyla ÇatalzeytinKastamonu yolu ulaşıma kapandı. Yolu açma çalışmalarının devam ettiği sırada, saat 22.00 sıralarında meydana gelen ikinci heyelanın ardından çalışmalara ara verildi. Heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle çalışmalar durdurulurken, yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği aktarıldı. Kastamonu istikametine ulaşımın ise AbanaBozkurt güzergahından sağlanacağı aktarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-04-02 23:51:37



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