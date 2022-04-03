Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde üst üste iki heyelanın yaşanması sonucu KastamonuÇatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağım kayması sonucu ÇatalzeytinKastamonu karayolu ulaşıma kapandı. Ekipleri, ulaşıma kapanın yolu açabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede ikinci heyelan yaşandı.
ÇatalzeytinKastamonu karayolunu ulaşıma açabilmek için çalışmaların sürdüğü sırada yaşanan ikinci heyelan sebebiyle çalışmalar durduruldu. Heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle çalışmalara ara verilirken, yol açma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlanıldı. Çatalzeytin’den Kastamonu’ya veya Kastamonu’dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise AbanaBozkurt ya da İneboluKastamonu güzergahından sağlanacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.