Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi. 11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı. Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-04-03 14:55:20



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