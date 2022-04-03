Selde köprüsü yıkılan köydeki hasta için seferber oldular Selde köprüsü yıkılan köyde hastalanan vatandaş halatla kurulan düzenekle kurtarıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle köprüsü yıkılan köydeki bir hasta, kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Küre Dağlarında biriken ve yer yer 2 metreyi bulan karın erimesiyle Küre ilçesinde çaydaki su seviyesi yükseldi. Çayın debisinin yükselmesi neticesinde Topçu köyünde ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla birlikte Küre ilçesi ile Topçu köyünün bağlantısı kesildi. Topçu köyü Hoca Mahallesi'nde ikamet eden kalp hastası 67 yaşındaki Hayrettin Ergin ise, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, köye ulaşım sağlanamadığı için hastaya da ulaşamadı. Bu çerçevede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Küre ilçesine giderek köprü üzerine halatla düzenek kurdu. Kurulan düzenek ile hasta çay üzerinden geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kalp hastası Hayrettin Ergin, sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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