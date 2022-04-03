Köprü su altında kalınca hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi



KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ulaşımı sağlayan dere üzerindeki köprünün sel felaketinde yıkılması, yerine geçici olarak yapılan köprünün de yağış ve karın erimesiyle su altında kalması üzerine rahatsızlanan kalp hastası Hayrettin Ergin (67) için istenen sağlık ekibi yolda kaldı. Bölgeye çağrılan AFAD ekibi tarafından kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilen Ergin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirildi.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel nedeniyle Küre ilçesi Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı. Yerine yapılan geçici köprü de kar sularının erimesiyle su altında kalarak kullanılamaz hale gedi. Bugün öğlen saatlerinde köyde yaşayan kalp hastası Hayrettin Ergin, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekibi, su altında kalan köprüyü aşamadı. Bunun üzerine AFAD'dan yardım istendi. AFAD çalışanları, dere üzerine kurdukları halatlı düzenek ile hasta Ergin'i taşıyarak sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2022-04-03 21:33:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.