Kastamonu Belediyesi’nin Ramazan etkinliğine yoğun ilgi

Kastamonu Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenecek olan etkinlikler başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler Kuzeykent Kapalı Pazar alanında her akşam iftardan sonra yapılıyor. Etkinlikler çerçevesinde orta oyunu, illüzyon gösterileri, fasıl, gölge oyunları, tiyatro ve yarışmalar düzenleniyor.

Çocukların kahkahalar ile izlediği etkinlikler ailelerden de tam not aldı. Etkinlikleri ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ramazan ayını hep birlikte coşkuyla karşılamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Vidinlioğlu, “Ramazan ayı boyunca Kuzeykent Kapalı Pazar alanında her akşam birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Çocuklarımıza bakıyorum çok mutlular. Onlar mutlu ise bizler daha çok mutluyuz. Her şey onlar için. Her ne yapıyor ise onların bir tebessümünü görebilmek için. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimize bekliyorum” dedi.

İftar sonrası başlayan etkinlikler saat 23.00’a kadar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.